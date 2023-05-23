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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد ناجي يحاضر في الدبلومة الأفريقية A

أحمد ناجي
أحمد ناجي
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ألقى، اليوم، أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق والمحاضر الدولى المعتمد، محاضرة على المدربين المشاركين فى الرخصة التدريبية A بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، فى ضوء اهتمام مدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد بالاستفادة من جميع الخبرات التدريبية في مصر. 
ودارت المحاضرة حول أهمية دور حارس المرمى فى الفريق باعتباره نصف الفريق، كما أنه يعتبر المهاجم الأول بالفريق، كما يعتبر أيضا المدافع الأخير. 

كما ألقى حسن إسماعيل المحاضر الدولى الإماراتى محاضرة أمس أيضا، حيث تحرص إدارة المدربين على تبادل الخبرات العملية والنظرية مع المحاضرين المدربين بالدول العربية، وحتى يشاهد محاضرو آسيا بأنفسهم العودة القوية والمحتوى العلمى العملى والنظرى لتحسين الصورة وتغيير الفكر تجاه رخص التدريب الأفريقية، ونفذ محاضرة عملية عن التمركز الجيد في المواقف الثابتة ومحاضرة نظرية عن الإعداد البدني والخططي لحراس المرمى.

أحمد ناجي الكاف منتخب مصر