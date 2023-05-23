وزير الصحة: مصر أول دولة في العالم تقضي على "فيروس سي"

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تغيير وصفها بالبلد الأعلى في انتشار فيروس «سي»، لتصبح أول بلد يتم إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية كبلد خالٍ من فيروس «سي» حيث حققت مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» نجاحًا كبيرًا في تخفيض المعدل السنوي للإصابات الجديدة السنوية بنسبة تزيد عن 92٪، من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم، لفحص فيروس «سي» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، لما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر، حيث تم اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من مليوني شخص ليصبحوا خاليين من فيروس "سي".

جاء ذلك في كلمة، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تقديم الخدمات الصحية لجميع مرضى الأورام» التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية، في مدينة «جنيف» السويسرية.

وتحدث وزير الصحة والسكان، عن معاناة الشعب المصري لسنوات وعقود من العبء الطبي والاجتماعي والمالي لفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، تحقيق هدف المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» من خلال إنشاء نظام شامل وفعال ومستقر للكشف عن سرطان الكبد والحد من المضاعفات وتقليل عدد وفيات الأمراض الكبدية، مشيرا إلى استثمار هذا النجاح، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، بما في ذلك سرطان الكبد وسرطان الثدي وسرطان القولون والرئة وعنق الرحم، في أكثر من 3600 وحدة صحية بجميع محافظات الجمهورية، لتوفير خدمات الفحص المبكر والكشف عن المرض لملايين المصريين، وذلك في خطوة حاسمة هدفها الحد من عبء السرطان في مصر وتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع.