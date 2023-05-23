معرض مجاني للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة.. صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بقيادة الدكتورة فايزة زايد، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى كفر زيادة وتلبقا والقلاوات والقاطون وعزبة الزرقا بمركز كوم حمادة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية تخفيف العبء عنهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة البحيرة، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس أحمد عبد المحسن الأعصر، مدير الجمعية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.