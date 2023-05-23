قرار بوقف أعمال تحويل عقار من سكني إلى تجاري بمركز ملوي بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى بشارع مصطفى كامل بحي شمال 2، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، على التصدي بكل حزم للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعادة الوضع الى ما كان عليه، موضحا استمرار تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق المركز والمدينة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء، ورصد كافة المخالفات على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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