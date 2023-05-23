وزير التنمية المحلية: انتهاء الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 %

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة" أكدت جاهزية موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقاً للمواصفات المتفق عليها ووفقاً للاتفاق الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجار الانتهاء من الأعمال في 4 مجمعات.