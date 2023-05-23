ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ياسمين فؤاد تؤكد أهمية النجاح بالسياحة البيئية والشراكة مع القطاع الخاص

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية النجاح في مجال السياحة البيئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والعديد من الجهود للخروج بإجراءات تسهل قيام هذا النوع من السياحة في مصر، ومنها اعتماد وزير السياحة مؤخرا لاشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية بعد مناقشات حثيثة مع وزارة البيئة.

وأشارت فؤاد في تصريح لها اليوم، إلى أنه يجب ربط المنظور الوطني بإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15، ومن بنوده التزام كافة الدول بالعمل على إعلان ٣٠٪ من الأراضي والمناطق البحرية كمناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.

وأكدت ضرورة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا بالتعاون مع شركاء التنمية. 

للتنوع البيولوجي البيئة