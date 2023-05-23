ياسمين فؤاد تؤكد أهمية النجاح بالسياحة البيئية والشراكة مع القطاع الخاص

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية النجاح في مجال السياحة البيئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والعديد من الجهود للخروج بإجراءات تسهل قيام هذا النوع من السياحة في مصر، ومنها اعتماد وزير السياحة مؤخرا لاشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية بعد مناقشات حثيثة مع وزارة البيئة.

وأشارت فؤاد في تصريح لها اليوم، إلى أنه يجب ربط المنظور الوطني بإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15، ومن بنوده التزام كافة الدول بالعمل على إعلان ٣٠٪ من الأراضي والمناطق البحرية كمناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.

وأكدت ضرورة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا بالتعاون مع شركاء التنمية.