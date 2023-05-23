الرئيس السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية أضافت للعالم تعقيدات غير مسبوقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرص مصر على استضافة اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على أراضيها للمرة الثالثة، يأتي للتأكيد على بالغ الاهتمام بتعزيز المساعي الدولة والإقليمية الداعمة للتنمية في جميع ربوع قارتنا الأفريقية.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال فعاليات التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء: "السيدات والسادة.. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة".

وتابع الرئيس السيسي: "لقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة".

وتابع، أنه لا بد من الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لرفع مستوى البنية التحتية".