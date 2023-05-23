الحوار الوطني.. مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي: كلنا نعمل لخدمة الوطن

في بداية جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، رحب سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحضور وبجهد مجلس أمناء الحوار الوطني.

كما شكر صبري، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والداعي للحوار الوطني، متمنياً ان تكون الجلسات على قدر المسئولية وأن نستطيع تحليل الواقع ومناقشة إجادة عن التحديات ووايجاد فرص لإنقاذ الاستثمار المصري.

وأوضح صبري، أن الهدف من الجلسة هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن اليوم هو روشته للخروج من الأزمات الاقتصادية.

وأشار صبري إلى أنه بالرجوع للأرقام نجد أنه حدث تراجع في الاستثمار من إجمالي الإنتاج المحلي منذ 2007 حتى الآن، لافتا إلى ان ما حدث من قبل كان سبب تراجع الاستثمارات، ولكن منذ 2011 استطاعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الرشيدة تحقيق طفرة مسبوقة لتحسين حياة المواطنين، وذلك حينما قرر القضاء علي فيرس c، حيث كان منتشر في الخارج أن المرض متوطن في مصر، كما تم القضاء علي الإرهاب الذي كان سبه في حق مصر، قائلا « كلنا نعمل لخدمة الوطن وأابناء الوطن».

نود الترحيب د. حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، للمناطق الحرة

وأوضح أنها أهم جلسة للوقوف على التحديات وايجاد فرص.