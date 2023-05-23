"الفلاحين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق خلال الأيام المقبلة

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بنحو 180 ألف رأس.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار جاء في وقته تماما مع قرب قدوم عيد الأضحى و‏سوف يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، لافتا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

وعن تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أمين الفلاحين أن سبب التراجع سوف يأتي بسبب ضعف القوة الشرائية وقلة الطلب على شراء اللحوم في الفترة السابقة مع ارتفاعات الكبيرة في الأسواق، موضحا أن هذا “ما أصاب قطاع اللحوم بحالة من الركود في السلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة في المناطق الشعبية التي لم يعد المواطن قادرًا على شراء كيلو اللحم، بسبب الظروف المادية والدخل المنخفض للمواطنين وعليه تدهورت الأوضاع بالنسبة للجزارين”.

وأضاف أبواللوز ،أن الحكومة تقوم حاليا بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة،وتسعى الحكومة حاليا لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي، ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها خاصة في عيد الأضحى.