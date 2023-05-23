أول تحرك من الزمالك مع أوسوريو بعد التعثر أمام الداخلية

أبدت اللجنة الفنية بنادي الزمالك غضبها، من مستوى الفريق أمام الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وأكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية، أن إدارة الزمالك تتعامل باحترافية شديدة جدا مع أوسوريو، المدير الفني للفريق، ويعمل بحرية، وبدعم كبير، وهناك جلسة مرتقبة مع المدرب من إدارة الزمالك، لتتم مواجهته عما حدث في 6 مباريات له مع الفريق.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقي هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، صفحة مواجهة الداخلية، ويبدأ الاستعداد للمواجهة القادمة أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 44 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تحقيق13 انتصارات، والخساراة في 7 آخرين، والتعادل في 8 مباريات.