أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 11:52 ص

شهدت اللحوم الحمراء تباينا في الاسعار خلال الأيام الماضية، وتتراوح في المتوسط ما بين 280 إلى 350 جنيها للكيلو، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المباشر.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها .

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 350 جنيهًا، بفرق سعر يصل إلى 130 جنيها.

وسجل سعر اللحم الضأن 235 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 220 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 200 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 140 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 لـ 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 280 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و230 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

وتراوحت الكبدة البلدي بين 200 و260 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.