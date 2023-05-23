إنفوجرافيك.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع الجيزة شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن 85 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تنظيم قافلة علاجية مجانية بمركز أبو النمرس، حيث تم رش وتجريع وعلاج 1750 رأس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية حول الامراض المشتركة، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الصوامع والشون بمركز طوخ وقري العمار وكفر العمار ومنشأه العمار وكفر النخله، لحث المزارعين على توريد القمح، فضلا عن فحص الزراعات القائمة وخصوصا الذرة الشامية والرش ضد دوده الحشد الخريفية بالمبيدات الموصي بها.

واجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،مع كلاً من الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، وذلك للوقوف على الوضع الحالي لموسم توريد القمح، ومدى التيسير على المزارعين، خلال توريد وتسليم المحصول بمختلف شون وصوامع المحافظة وذلك لتحقيق المستهدف لهذا العام، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في اجتماع برئاسة محافظة المنوفية، لاستعراض كافة الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح، كما واصلت متابعة حصاد ودراس المحصول، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، كما تم ازالة عدد (158) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على (30) مركز تجميع البان و(47) محل اعلاف.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية مرور مفاجئ علي مصانع الاعلاف بمركز المنصورة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية لمتابعة موقف توريد القمح والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع معدل التوريد وتسهيل الاجراءات للمزارعين، كذلك نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتعاون مع كلية الطب البيطري، قافلة طبية بيطرية مجانية، بمركز الزقازيق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية إرشادية حول التأمين على الماشية ومشروعات الثروة الحيوانية.

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية حيث تم توفير احتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من المبيدات، كما واصلت حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: وأدى النطرون، الدلنجات، حوش عيسى، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع ممثلي البنك الزراعي ورؤساء مجالس الجمعيات الزراعية لبحث سبل التعاون مع الجمعيات في خدمة المزارع المصري وتدعيم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية في واحه سيوة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنطقة الغربية العسكرية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد توزيع التقاوي للحقول الإرشادية لمحصول السمسم المحمل علي محصول القطن، فضلا عن محصول الذرة الشامية، كذلك متابعة حصاد القمح بجمعيات جنوب بورسعيد وحث المزارعين على توريد كامل الإنتاج، كما تم متابعة الزراعات الصيفية: القطن و الأرز و عباد الشمس، كما تم عقد اجتماع مع مراقب عام التنمية و التعاون بجنوب بورسعيد و مراقب عام التنمية و التعاون بسهل الحسينية و سهل جنوب بورسعيد للعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع الاستصلاح و شباب الخريجين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة حصاد وتوريد، واستمرار توعية وحث المزارعين على توريد المحصولؤ كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن، كذلك متابعة زراعات القمح والشعير بمدينة راس سدر، وزراعات الزيتون وأشجار النخيل، كما تم عقد لقاء مع رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الزراعية ووضع تصور لعملية التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة التوريد، كما تم المرور على زراعات بنجر السكر، وعقد لقاء جماهيري بمزارعي أسيوط لحث المزارعين على مواصلة توريد الاقماح.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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