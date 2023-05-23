اختلق تعرضه للسرقة.. القبض على سائق سرق صاحب مصنع ملابس بالقطامية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، سائق "يعمل طرف الأول") وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله الكائن بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقام لوحاتها" باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر باختلاقه لواقعة السرقة، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب استلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.