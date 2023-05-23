بعد التعثر أمام الداخلية.. تعرف على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، صفحة مواجهة الداخلية، وبدأ الاستعداد للمواجهة القادمة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعثر الزمالك، أمام الداخلية، بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 44 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تحقيق 13 انتصارات، والخسارة في 7 آخرين، والتعادل في 8 مباريات.

فى سياق آخر، ينهى محمود حمدى الونش فى الساعات الجارية أوراق السفر إلى ألمانيا، لإجراء جراحة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع جزئى بالرباط الصليبى الأمامى للركبة بالقدم اليسرى، وتأكد غياب محمود الونش عن الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى.