وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

اجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مع ممثلى الشركة الإيطالية والاستشاري الذى سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، مضيفا أن الجانب الايطالى استطاع أن يدعم المشروع بمبلغ ٢ مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية.

وأشار المصيلحي، إلى أن التاسع من يونيو 2023 سوف يتم عرض النسخة المؤقتة للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصرى.

وأكد أن نهاية يونيو 2023 سيتم التوقع وأن هذا المشروع مهم جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة.

وأشار الأستاذ الدكتور على المصيلحى إلى أن رئيس الجمهورية ، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات مؤكدًا أن مايتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.

