لاسلكي وميكروباص.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي ينتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم، وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة)، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت) وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.