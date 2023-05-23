الجمعة.. حفل لثنائي العود غسان ودينا بالأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٦ مايو علي مسرح قصر الامير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية اعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن العديد من روائع موسيقي الزمن الجميل بالاضافة الي باقة من احدث مؤلفاتهما منها غزال ، حياة ، صباح صعيدي كما انهي عازف العود غسان اليوسف اخر مؤلفاتة الموسيقية تحت عنوان " عسلية " التي سوف تظهر للنور في هذا الحفل لاول مرة وعنها .

وقال غسان ان هذه المؤلفة تعبر عن حال الاطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب الي صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوي وهي موسيقي تنشر البهجة والتفائل . ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد .

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .