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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير "تعليم القاهرة" يتابع اليوم الختامي لغرفة عمليات الشهادة الإعدادية

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات
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تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الختامى لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني (دور أول) لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

تابع موسى منذ فجر اليوم استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية، كما تابع غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الامتحانية وعدم وجود أى مشاكل فى الامتحان.

وأكد موسى أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية.

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وجاءت ورقة امتحان مادة العلوم فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وجاءت الأسئلة خالية من أى أخطاء لغوية، وشملت جميع أجزاء المنهج المقرر، وتنوعت بين الموضوعى والمقالى والوقت كاف ويوجد وقت للمراجعة. 

الاجراءات الوقائية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية انا