الجمعة.. ثنائي العود يقدم "عسلية" على مسرح الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف، حفلا في الثامنة مساء الجمعة ٢٦ مايو على مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية، أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن العديد من روائع موسيقى الزمن الجميل، بالإضافة إلى باقة من أحدث مؤلفاتهما منها غزال، حياة ، صباح صعيدي، كما أنهى عازف العود غسان اليوسف آخر مؤلفاته الموسيقية تحت عنوان "عسلية" التي سوف تظهر للنور في هذا الحفل لأول مرة،

وعنها قال غسان إن هذه المؤلفة تعبر عن حال الاطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب الي صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوي وهي موسيقي تنشر البهجة والتفائل . ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد .

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .