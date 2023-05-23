بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 196 من مندوبي مجلس الدولة بدفعة 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبي مجلس الدولة.

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم إنشاؤه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين وفي إطار على منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، في وقت سابق إن المجلس يسعى جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية أو فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار العمل على التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.

وكان الأمين العام، صرح بأن العمل بالنظام الجديد،؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب أو الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

: ١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع مجلس الدولة.