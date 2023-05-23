نص كلمة وزير الطيران بالمؤتمر الدولي لضباط المعلومات

ألقى الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، كلمة اليوم نيابة عن الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران، خلال فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في القاهرة اليوم، ويستمر حتى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلين عن 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، وبالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

وجاء نص كلمة الوزير كالتالي: السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، يطيب لى أن أرحب بكم فى أرض الكنانة، حيث تستضيف مصر ولأول مرة المؤتمر الدولى السنوى، لاتحاد رابطة معلومات الطيران الدولية، في دورته الحالية، ويسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين، في مجال إدارة خدمات معلومات الطيران، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتحاد، والذي يوافق الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه المنظمة الدولية للطيران المدني، معايير خدمات معلومات الطيران الدولي في عام 1953، كما يعد هذا المؤتمر فرصة جيدة وفعالة، تسهم في مناقشة خطوات التطوير فى الملاحة الجوية، والأنظمة والتقنيات الحديثة، في مجال معلومات الطيران، واستعراض أهم الوسائل الداعمة، وأفضل الممارسات في إدارة حركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجهها الصناعة، فى المجالات التقنية وإعداد وتأهيل العناصر البشرية.

وإننا إذ نثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي، لجمعيات إدارة معلومات الطيران والدور المهم الذي يقوم به منذ عام 2015 بالتعاون مع منظمة الإيكاو، من أجل تعزيز أمان وسلامة وكفاءة حركة الملاحة الجوية، الحضور الكريم…

تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة والفاعلة في مجال صناعة النقل الجوي، حيث سطر قطاع الطيران المدني المصري، عبر تاريخه الممتد، عبر 93 عاما مساهمات فعالة من التعاون والتنسيق الدائم، لدعم جهود منظومة الطيران العالمية، وأننا إذ نقدر وندعم خدمات معلومات الطيران، كونها من الأنشطة المهمة والمؤثرة في دعم صناعة النقل الجوى، على جميع المستويات، خلال الإدارة الديناميكية والمتكاملة، بتوفير تبادل للمعلومات في مجال بيانات الطيران الرقمية اللازمة، بما يتواكب مع المتطلبات التشغيلية والفنية، في مجال إدارة الحركة الجوية، بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء،

السادة الحضور…

يهمني هنا أن أؤكد أن الدولة المصرية حريصة، على مد جسور التواصل والتعاون مع جميع دول العالم، من أجل تطوير وتنمية خدمة النقل الجوي العالمي.

ومصر لا تدخر جهدا، في دعم كافة البرامج والفعاليات، التي من شأنها المساهمة في رفع مستويات الأمان والسلامة، حيث قامت وزارة الطيران المدنى المصري، خلال الفترة الماضية بالعديد من المجهودات، تمثلت في رفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية، فى إقليم معلومات الطيران المصرى، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا، بتوفير معلومات دقيقة وفورية ومتكاملة، وفي الوقت ذاته، تم إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، من أجل دعم أنشطة وخدمات الملاحة الجوية، وتسهيل واستيعاب الزيادة المتوقعة، في حجم الحركة الجوية خلال السنوات القادمة، خاصة بعد طفرة إنشاء خمس مطارات جديدة في مصر بما يعزز دورها في مجال صناعة النقل الجوي، وتوفير منظومة تكنولوجية متطورة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

مرة أخرى أرحب بكم جميعا، في بلدكم الثاني مصر، وأشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أن تكون جلسات هذا المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة مثمرة، وأن تخرج بتوصيات فاعلة، من شأنها خدمة وتطوير أنشطة الملاحة الجوية، ودعم جهود خدمات معلومات الطيران إقليميًا ودوليًا وعالميًا.