«تقلبات الربيع».. الأرصاد: استمرار ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سينتهي في العشرين في من يونيو المقبل، على أن يبدأ فصل الصيف في اليوم التالي مباشرة، ولكن الآن، تعيش البلاد تقلبات الربيع، وهي ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والأتربة والرمال.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، هناك استمرار اليوم في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 34 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية ستكون أكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة وتصل العظمى على محافظات جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية نهارًا.

وتابعت، أن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، لكن قيم الحرارة الصغرى بدأت تتحسن عن الأسابيع الماضية، وبدأنا نسجل درجات حرارة تتجاوز العشرين درجة مئوية خلال الليل.

وأردفت: "بدأنا نشعر بالتحسن في درجات الحرارة في فترة الليل، والأجواء أصبحت معتدلة على أغلب المحافظات في الجمهورية، عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، فإن الأجواء عليها مائلة للبرودة في فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر"، موضحة: "البرودة التي كنا نشعر بها خلال فترات الليل بدأت تختفي في أغلب مناطق الجمهورية، وبدأت درجات الحرارة في فترة الليل ترتفع، لكن فرص تكرار الرياح والرمال المثيرة للأتربة مستمرة معنا حتى نهاية شهر الربيع، أول أمس كان هناك أتربة ورمال مثارة واستمرت معنا حتى أول الصباح".