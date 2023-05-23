روسيا تحذر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" وزيادة تورط الناتو في الحرب

حذرت روسيا الغرب من "خطر كبير" إذا قامت الدول بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16"، وأشارت إلى أن ذلك قد يثير علامات استفهام حول دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، لقادة مجموعة السبع إن الولايات المتحدة ستدعم جهدا مشتركا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "F-16"، وهي خطوة من المتوقع أن تبدأ قريبا خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا.

ولكن العديد من المسؤولين الروس قالوا منذ ذلك الحين إن هذه الخطوة تهدد بزيادة التوترات بين الدول الغربية وروسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو: "نرى أن الدول الغربية ما زالت ملتزمة بسيناريو التصعيد، وذلك من شأنه التسبب في مخاطر كبيرة على أنفسهم،" وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي،" مؤكدا أن الهجوم على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، سيعتبر هجوما على روسيا.

في غضون ذلك، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أنه لا توجد بنية تحتية للأوكرانيين لتشغيل طائرات "F-16" في البلاد، مما يشير إلى أن طياري الناتو سيتدخلون لاستخدام الطائرات بدلا من الأوكرانيين.

وقال أنتونوف عبر حسابه على "تيلجرام" الاثنين الماضي: "ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو التي يسيطر عليها متطوعون أجانب؟"

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن إرسال طائرات أكثر تقدما إلى أوكرانيا سيكون: "بلا جدوى وغبيا،" بحسب ما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وطالب المسؤولون الأوكرانيون بطائرات مقاتلة غربية مثل "F-16"الأمريكية الصنع منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في البلاد لأول مرة في فبراير 2022.

وستعزز الطائرات الحربية قدرات كييف الجوية بشكل كبير، حيث تمتلك البلاد حاليا مقاتلات ذات محركين من طراز "MiG-29" من الحقبة السوفيتية. وكان قد تم اعتبار طائرات "F-16" الأكثر تقدما خارج الحسابات بسبب مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الصراع.

ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد لبايدن أن طائرات "F-16" لن تدخل الأراضي الروسية.

وكرر بايدن، يوم الأحد الماضي، هذا الوعد، وقال للصحفيين إنه تلقى "تأكيدا قاطعا" من زيلينسكي بشأن هذه المسألة.

وقال بايدن للصحفيين في هيروشيما باليابان في ختام قمة مجموعة السبع، إن الطائرات المقاتلة يمكن استخدامها "أينما كانت القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة".