ماذا كتب السيسي في رسالة ترحيب اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية؟

كتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، رسالة ترحيب بالحضور، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية 2023 بمدينة شرم الشيخ.

جاء فى رسالة الترحيب: يسعدنى الترحيب بكم بمدينة شرم الشيخ فى وطنكم الثانى مصر، لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية، التى تتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا، قارتنا الأم الغالية.

وقال الرئيس: إن اجتماعكم هذا العام ينعقد فى ظل ظرف عالمى دقيق، تواجه فيه دول العالم تحديات متشابكة، وتعقيدات غير مسبوقة، تظهر آثارها فى موجات تضخمية قوية، واضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمى، بما يضغ ضغوطا متصاعدة على اقتصاديات الدول النامية، وعلى رأسها دول القارة الأفريقية، وهو الأمر الذى يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجموعة البنك الأفريقى للتنمية.

وأضاف: فى هذا الصدد فإننى أؤكد ثقتى وتطلعى إلى نجاح هذا الاجتماع الهام فى إجراء مناقشات مثمرة حول الهيكل المالى العالمى، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يحقق أهدافنا المشتركة ويسهم فى تطوير وتعزيز الاستجابة الأفريقية للتحديات العالمية.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، كما التقط الرئيس السيسي الصور التذكارية مع الحضور.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظي 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى نحو 4000 مشارك.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية تمثل حلقة مهمة في سلسلة التعاون المستمر مع بنك التنمية الأفريقي، والذي نطمح إلى زيادة حجم الشراكة معه خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر وأفريقيا.

وأضاف نرحب بمحافظي الدول الأعضاء بـ بنك التنمية الأفريقي، وبضيوف مصر من مُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والخبراء والمهتمين بالقضايا التنموية في القارة الإفريقية المشاركين في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية والمتغيرات العالمية الراهنة.

