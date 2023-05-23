"معملوهاش مع أي دولة".. وزير المالية: البنك الأفريقي للتنمية داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الأفريقي للتنمية داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وتمويلات عديدة، حيث أصدر البنك ضمانة منذ عدة أيام بقيمة 345 مليون دولار، وهي المرة الأولى في القارة الأفريقية إصدار ضمانة لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار، حيث سيتم الإصدار باليوان وليس بالدولار، معقبًا: "معملوهاش قبل كده لأي دولة".

وأضاف "معيط" في حواره على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية تتبنى تنويع الأسواق المالية والأدوات والعملات المستخدمة في التمويل بجانب التنويع في المستثمرين أيضًا، موضحًا أن التنويع يسهم في الإقلال من ضغط العملة الصعبة وخاصة الدولار.

وتابع، أنه قبل الأزمات الحالية كانت القارة الأفريقية لديها معدلات نمو من أعلى المعدلات بالعالم، وكانت تدخل بعمليات تنمية ضخمة جدَا ولم يكن لديها ما يتعلق بخطر الغذاء والطاقة والتمويل.