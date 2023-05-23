وزير المالية يعدد مزايا استضافة مصر لاجتماعات البنك الأفريقي للتنمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعتبر حدثًا كبيرًا للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث وكم من الضيوف رسالة مهمة، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية داعم قوي لمصر في مشروعات وتمويلات عديدة، حيث أصدر ضمانة بحوالي 345 مليون دولار لإصدار باندا بالأسواق الصينية لأول مرة بالقارة، خاصة أن العملة لن تكون "دولار" ولكن ستكون باليوان.

وأضاف "معيط" في حواره على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية تهدف للتنويع بين الأسواق والعملات والمستثمرين، وتنويع المصادر مستهدف والعالم كله يتجه لهذا الاتجاه، والجميع أصبح لديه استعداد للتعامل بالعملات المختلفة.

وتابع أنه قبل الأزمات الحالية كانت القارة الأفريقية لديها معدلات نمو من أعلى المعدلات بالعالم، وكانت تدخل بعمليات تنمية ضخمة جدَا ولم يكن لديها ما يتعلق بخطر الغذاء والطاقة والتمويل.