إيلون ماسك يقع في حب الروبوت كاتنيلا

في سلسلة من الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام يظهر الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" و إيلون ماسك برفقة مجموعة من الروبوتات الإناث، والأمر الذي أثار الجدل حول إقدام الملياردير الشهير على الوقوع بحب إحداهن.

وكان قد قال ديفيد مارفن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإنشاءات متسائلا إيلون ماسك يعلن عن زوجة المستقبل ومن هي.

وكان قد أوضح مارفن لاحقا أن الصور الغريبة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الروبوت التي أثارت التساؤلات تدعى كاتنيلا، وبحسب ما نشره مارفن فهي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة.