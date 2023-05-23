«ثقافة العريش» يعرض المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية «سيره بني فهمان»

شهد قصر ثقافة العريش عرض المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية “سيرة بني فهمان” بحضور لجنة التحكيم الدكتور عبد الناصر محمد الجميل عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون سابقا ويسري حسان نائب رئيس تحرير جريدة المساء وحمدي حسين بكري كبير مخرجين بالتلفزيون المصري ورئيس قطاع الاعلام بالهيئه الوطنيه للاعلام، وذلك تحت رعاية وإنتاج إقليم القناة وسيناء الثقافي الإداره العامة للمسرح فرع ثقافه شمال سيناء.

وتدور فكرة المسرحية، حول أنه قديما قالوا ذكاء المرء محسوب عليه واصحاب العقول دائما ما يدفعون ثمن ذكاء عقولهم بدلا من العرفان وحسن الجزاء لهم مثل المدعو عدنان بن فهمان بن عدنان بن فهمان بن عدنان محور العرض المسرحى.

والمسرحية من تأليف الدكتور السيد فهيم وديكور وملابس مهندس رمضان حجاب واغاني محمد عابد وفني تعبيري سامح الكاشف وموسيقى والحان ياسر الشريف ومخرج منفذ ياسر وهبه ورابط درامي ورؤيه واخراج مجدي الشريف.

والمسرحية بطولة أيمن الكاشف وناهد الشعراوي وأحمد علاء وسارة سمير وأحمد المالح وشاهندا سلامة واسلام الشربجي ومحمود والي وعبد الرحمن اشرف ورائد حجاب وعبد الرحمن محمد ومحمود صباح وشادي مجدى وعمر مصطفى ونيرة ايهاب وماهر محمد وعبد الحميد أيمن وأحمد عبده حجاب وإبراهيم عبد الباعث ومحمد كمال وسليمان عزمي ومحمد جمعه، وبتول موسى ومصطفى محمد.

والمسرحية من توزيع وموسيقى وتسجيلات سلمى ساوند مهندس محمد سلمي الشوربجي والفرقة الموسيقية تضم كل من ياسر الشريف محمد سلمي وأشرف الفالوجي ومكياج حنان حجاب وتصنيع ديكور رامز حجاب وبهاء سكر وراندا رمضان وايمن الشريف تفصيل ملابس. بانيمس للهند ميد. شاديه عبد العليم. السيد الكحلاوي. اسره الاخراج. احمد علاء. عمر مصطفى. مساعد مهندس الديكور. هناء الفار. تنجيد واشراف ملابس. محمود وادي. خطه اضاءه. مصطفى عبده الكاشف. مهندس صوت واضاءه. محمود عماره. مدير خشبه المسرح. احمد صابر. الشؤون الماليه. تامر راضي. مدير الشؤون الفنيه والانتاج. يوسف وهدان.