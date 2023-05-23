وزيرة البيئة: بدأنا بحشد التمويلات من الجانب الأوروبي لمبادرة التكيف الأفريقي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قضية التكيف ضمن المشكلات المتعلقة بتغير المناخ، لذلك جرى عمل أجندة خاصة لهذه القضية خلال cop27، فضلا عن إجراء المبادرة الإفريقية للتكيف التي كاد أن تتلاشى.

وأضافت: "نحن أمام قضية شائكة، وهي الوفاء بمتطلبات التنمية، على حساب البيئة والمناخ والوجودية، أو إحداث ما يعرف بالانتقال التدريجي".

وتابعت "فؤاد" في حوارها على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة أو الوحدة الخاصة بهذه المبادرة متواجدة في القاهرة بمصر، وبدأنا في حشد التمويلات من الجانب الأوروبي للمبادرة الخاصة بالتكيف الأفريقي.

وتابعت، أن الجهود سالفة الذكر ستؤدي إلى إدراج موضوعات الخسائر والأضرار والتكيف والكوارث البيئية خلال cop28، موضحة أن مصر خرجت بمكاسب متعلقة باحتياجات القارة الأفريقية ومصادرها والتكيف ستناقشها في جلسات البنك المركزي مع بنك التنمية الأفريقي.