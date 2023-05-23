مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين؛ في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كيريلينكو قوله:"قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك وأصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح" مشيرا إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.