المدعي العام الأوكراني: مقتل 482 طفلا وإصابة 982 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، مقتل 482 طفلا وإصابة 982 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له اليوم - "إنه حتى اليوم الموافق 23 مايو، تأثر أكثر من 1464 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 482 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 982 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ460 حالة، وتليها خاركييف بـ278 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 102 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.