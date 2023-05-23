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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين، من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مُحافظة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين، أحدهم مسن، من "رام الله" و"بيرزيت"، بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "قباطية" في جنين، وشاب آخر من "نابلس" شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شاب من بلدة "العوجا" في محافظة "أريحا" شرق الضفة.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية