السيسي يصل إلى مقر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ويلتقط الصور التذكارية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

كما التقط الرئيس السيسي الصور التذكارية مع الحضور.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى نحو 4000 مشارك.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي: “إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية يمثل حلقة مهمة في سلسلة التعاون المستمر مع بنك التنمية الأفريقي، والذي نطمح إلى زيادة حجم الشراكة معه خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر وأفريقيا”.

وأضاف: “نرحب بمحافظي الدول الأعضاء بـ بنك التنمية الأفريقي، وبضيوف مصر من مُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والخبراء والمهتمين بالقضايا التنموية في القارة الأفريقية المشاركين في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية والمتغيرات العالمية الراهنة”.