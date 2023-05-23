رئيس جامعة حلوان يزور مدينة الدواء لبحث سبل التعاون

زار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مدينة الدواء "جيبتو فارما"، لبحث سبل التعاون للاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في المدينة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة ومدينة الدواء المصرية، حيث كان في استقباله الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح صحفى، أن الزيارة تستهدف بحث سبل التعاون الذي يعد فرصة مهمة وواعدة لطلاب كلية الصيدلة ومستقبلهم المهني، لافتا إلى أن مدينة الدواء تعد من أبرز المراكز الصناعية والبحثية في مجال الصيدلة، وتضم مجموعة من أفضل الشركات والمؤسسات في هذا القطاع، لذا نسعى للشراكة من أجل التعلم والتواصل المباشر مع هذه الكيانات الصناعية المرموقة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه الشراكة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب، ويمكنهم الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في المدينة، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو البرامج التدريبية أو حتى الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة، وهذا سيسهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية.

وتابع قائلا، إن جامعة حلوان بيت خبرة كبير، مستعرضا نشأة الجامعة حيث بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وانضم لها حديثا كليات الصيدلة والطب والتمريض ويوجد أيضا معهد فنى للتمريض، كما ناقش دور المراكز البحثية ومجمع الابداع بالجامعة فى تعزيز البحث العلمي، ودور مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أن التوجه ليس إخراج بحث علمي فقط، بل الهدف هو الاستفادة من البحث العلمي لعمل منتج، بجانب تدريب ومشاركة الطلاب مع الصناعة فهي عملية تكاملية، فصناعة الدواء هو الأساس، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف توطين صناعة الدواء فى مصر.

وتابع قائلا، إن جامعة حلوان تعد مصدرًا رائدًا للكفاءات والعلماء المبدعين، الذين يجب أن يتم تبنيهم ودعمهم، موضحا أنه يتطلع لعمل مركز بحثي مشترك بين جامعة حلوان ومدينة الدواء.

من جانبه، قام الدكتور عمرو طلعت الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء بالترحيب برئيس جامعة حلوان والوفد المرافق له، موضحا أن أهم نقطة للتعاون هو استفادة الطلاب، وأن الهدف الاستراتيجى من مدينة الدواء هو تمكين المواطن من الحصول على دواء آمن وتحقيق الأمن الدوائي .

وشدد رئيس مدينة الدواء على ضرورة تخريج كفاءات مدربة ومميزة من كلية الصيدلة جامعة حلوان.

وخلال الزيارة تم استعراض فرص التعاون في مجالات البحث العلمي، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، في إطار السعي لمزيد من التعاون وتعزيز قطاع الرعاية الصحية.

كما تم تقديم شرحاً مفصلاً عن مدينة الدواء وتنظيم جولة ميدانية في أقسام المدينة للتعرف على العمليات الصناعية والبحثية المختلفة التي تتم فيها، بالإضافة إلى التركيز على الأبحاث العلمية والابتكارات التي تتم فيها، كما تم عرض فيلم تعريفي عن المدينة وكذلك عرض تعريفي حول كلية الصيدلة في جامعة حلوان وتم تسليط الضوء على البحوث العلمية التي يتم إجراؤها والمشاريع التطبيقية المبتكرة التي تساهم في تقدم صناعة الأدوية.