السيسي يشهد فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ

تتواصل اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي تحت شعار: “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”؛ للتعرف على الفرص المتاحة لتوجيه التمويل نحو تحقيق أفضل نتائج ممكنة في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 مايو حتى 26 من نفس الشهر.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في حوار رئاسي رفيع المستوى تحت عنوان “الهيكل المالي العالمي المتغير ودور بنوك التنمية المتعددة الأطراف”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2023 .

ومن المقرر أن ينطلق الحوار الرئاسي، الذي ينقسم إلى جلستان بحلول الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت القاهرة بكلمة استهلالية يُلقيها الدكتور أكينوومي أ. أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لتبدأ بعد ذلك فعاليات الجلسة الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وغزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، وإيمرسون دامبودزو منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي، واللواء محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد، بالإضافة إلى الدكتور فيليب إسدور مبانغو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا ممثلا لسامية سولوهو حسن، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور إدوارد نجرينتي رئيس وزراء رواندا، ممثلا لبول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وجيرفيه نديراكوبوكا رئيس وزراء بوروندي-ممثلا لإيفاريستي نداييشيمي رئيس جمهورية بوروندي، وموسى فقي محمد، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كان اليوم الأول للمؤتمر قد شهد تنظيم ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" أدارها أليو مايجا، المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وعقدت الندوة بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وتضمنت الندوة العديد من النقاشات الهامة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

كما تطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط، وفقا لما ذكره بيان البنك المركزي.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل أمس الإثنين، رئيس وزراء جمهورية بوروندي بحضور السفير البوروندي لدى جمهورية مصر العربية بمطار شرم الشيخ الدولي.

كما استقبل رئيس وزراء رواندا ووزيرة المالية الرواندية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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