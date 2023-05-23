اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة البرامج والأداء لوزارتي التعليم العالي والإسكان

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لعام 2023-2024.

وتناقش خلال اجتماعها الأول مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي).

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء فيما يخص جهات (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد)

كما تناقش خلال اجتماعها الثالث مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.