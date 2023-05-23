رئيس النواب الأمريكي يحذر من خطر التخلف عن سداد الديون

حذر كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حد وصفه، قد يؤدي إلى أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رئيس النواب عبر حسابه على "تويتر": "بقي فقط 10 أيام قبل حلول تخلف بايدن عن سداد الدين القومي، لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، رغم دعواتي المتكررة للمفاوضات. بسبب تقاعسه عن العمل، نراه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلي أنه دعا إلى عقد مفاوضات حول الدين الوطني في منتصف يناير، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو اعترف بأن هذا الحوار كان مهما.

وكان قد قال مكارثي في تصريحات للصحفيين يوم أمس الاثنين، أن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المفاوضات بين السلطات والكونجرس الأمريكي بشأن مشكلة رفع سقف الدين الوطني.

وتابع: "شارك الرئيس للتو في قمة مجموعة السبع حيث تحدث عن ما تفعله الصين. ونرى أيضا ما يحدث في أوكرانيا وكمية الأسلحة التي قدمناها لكييف. لا نريد أن تتعرض أمريكا للتهديد. لذا لا يجب أن يكون خفض الإنفاق الدفاعي على جدول الأعمال".