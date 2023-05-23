أوكرانيا: وحدات الدفاع الجوي تسقط طائرتين روسيتين دون طيار فوق ميكولايف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف فيتالي كيم، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين دون طيار من طراز شاهد -131/131 كانتا تحلقان فوق الإقليم الليلة الماضية.

وذكر كيم - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أنه في ليلة 23 مايو 2023، دمرت قوات ووحدات الدفاع الجوي التابعة للقيادة الجوية الجنوبية طائرتين قتاليتين للعدو من طراز شهيد 131/ 131 في منطقة ميكولايف.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القوات الروسية شنت في الساعة 04:00 مساء ليلة أمس بالتوقيت المحلي قصفا مدفعيا على مؤسسات المياه في بلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم. بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.