ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة 200 لاعب في دمياط

اختتمت فعاليات بطولة منطقة دمياط الكاراتيه للمراحل السنيه ١٠ سنوات و ١١ سنه و ١٢ سنة ، وذلك بالصالة الرياضية برأس البر .

وشارك في البطولة ٢٠٠ لاعب من مختلف الأندية ومراكز الشباب التى تمارس فيها اللعبة للمرحلة العمرية المذكورة .

البطولة أقيمت فعالياتها علي مدار يومين ٢١ و ٢٢/ ٥ / ٢٠٢٣ ، وتم تسليم شهادات تقديرية للاعبين المشاركين من منطقة دمياط الكاراتيه .

يذكر أن الصالة الرياضية برأس البر يقام بها بعض تدريبات ومعسكرات المناطق والاتحادات المصرية وأيضا بعض البطولات المحلية في مختلف اللعبات وسبق ان تم تنظيم بها أكثر من بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة مئات اللاعبين من كافة المحافظات.

من جانبه أشار دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة إلي دعم وزارة الشباب والرياضة للصالة الرياضية برأس البر لتكون علي مستوى الأحداث الرياضية المختلفة ،وأكد أن رياضة الكاراتيه من أشهر وأقدم أنواع فنون القتال، وتعد الأولى في رياضات الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة الثقة بالنفس والإحساس بالقوة الداخلية، كما أنها تطور المهارات العقلية والذهنية كالتركيز والإدراك والانتباه والتقدير والثقة فى النفس وتقام بطولة الجمهورية في الصالة المغطاة في مدينة رأس البر في محافظة دمياط نظرا لاستيعابها عدد كبير من اللاعبين واعداد كبيرة من الجماهير.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية جاهزية الصالة الرياضية برأس البر لاستضافة أي تدريبات أو بطولات

لمختلف الاتحادات الرياضية ، وأشار مدير المديرية إلي اهتمام الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بقطاع ذوى الهمم خاصة المشاركين في منافسات رياضية، حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في محافظة دمياط .