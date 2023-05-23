محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وإنبي.. وخالد الغندور على الـVAR

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء أطقم الحكام المكلفة بإدارة مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تأتي ضمن الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وإنبي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود بسيوني، ويعاونه محمد عبد المجيد وماجد المليجي مساعدين، وصبحي العمراوي حكما رابعا، بجانب خالد الغندور حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فاركو وسموحة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة هشام القاضي، ويعاونه صالح محمد ووائل عاطف مساعدين، وعمرو رمضان حكما رابعا، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة أسوان والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد الحنفي، ويعاونه أحمد الفار وأحمد عبد الغني مساعدين، وأحمد حمدي حكما رابعا، بجانب طارق مجدي حكم فيديو، وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.