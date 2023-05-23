باسم الحب.. شاب يحرض فتاة على سرقة والدها بسوهاج وحاول قتلها

لم تتخيل الفتاة العشرينية، أن الشاب الذي تعلق قلبها به، وكانت تتلهف مرور الأيام لإتمام زواجهما سيحول حياتها إلى جحيم ويحاول قتلها طمعا في حفنة من الأموال، بعدما حرضها على سرقة والدها والهروب من محافظة سوهاج مسقط رأسها لمكان إقامته بمحافظة القاهرة لتبدأ بعدها الأحداث وتكشفت عنها العديد من المفاجآت.

بداية القصة

في إحدى ليالي شهر فبراير الماضي، جلست فتاة عشرينية داخل غرفتها تمسك بهاتفها المحمول تتصفح عبر الإنترنت ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض الصفحات الخاصة بمجال الملابس والعطور، وظلت تتفاعل داخل تلك المجموعات، ما بين لايكات وتعليقات على البوستات، حتى شاهد تفاعلها شاب عضو داخل تلك المجموعات، وراحت يفحص صفحتها الشخصية حتى يتمكن من جمع معلومات عنها قبل أن ينوي أن يرسل لها رسالة عبر «الماسنجر» ليبدي رغبته في التعرف عليها.

رسالة عبر الشات

لم ينتظر الذئب البشري المتخفي خلف الشات طويلا وراح يرسل للفتاة العديد من الرسائل، «انا معجب بيكي ممكن نتعرف»، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقة من الفتاة، وظلت تتحدث معه بعدما نسج خيوطه حولها مثل العنكبوت، وبعدها تبادلا أرقام الهواتف، ووقتئذ أخبرته الفتاة أنها من عائلة ميسورة الحال، وتقيم في محافظة سوهاج، ووالدها رجل أعمال، ليبدأ الشاب التخطيط للحصول منها على الأموال.

حب وهمي عبر الشات

يوما تلو الآخر، تعلق قلب الفتاة بالشاب القاهري، بعدما أوهمها بحبه لها، وراح ينصب شباكه حولها بكلامه المعسول عن الحب والغرام، حتى أصبحت لا تستطيع الحياة بدونه، وحينها أخبرها الشاب أنه يريد الزواج منها لكنه لا يقدر على توفير الأموال، وأنها فقط من تملك الحل، ثم طرح عليها خطته الشيطانية، إذ اختمرت في ذهنه فكرة بدأ في شرحها لها والتي حملت مفاجأة برغبته فى قيامها بسرقة أموال والدها والهروب نحو محافظة القاهرة حيث محل سكن حبيبها، لم تتردد الفتاة بل أعجبت بالفكرة، فالكلمات التي نطق بها كانت بمثابة البساط السحري الذي سينقلها نحو حياة زوجية مع الشخص الذي تعلقت به، وبالفعل رسمت الخطة واستولت على أموال أبيها وهربت نحو الحبيب وأقامت معه داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

الوجه الآخر للحبيب

مكثت الفتاة مع الشاب داخل الشقة متعاهدين على السير معا لتجاوز الصعاب والعراقيل دون التوقف أملا في حياة سعيدة يسودها التفاهم والوئام، دون أن تدر أن أحلامها في تكوين "عش زوجية" سعيد سيتبدد، حيث كشف الشاب عن وجهه القبيح لها بعدما رأى الأموال وقرر الاستيلاء عليها، ليقرر التخلص منها.

جريمة الشروع في القتل

مع حلول الظلام مساء يوم الخميس الماضى، عثرت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة على الفتاة ملقاة على الأرض وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

وبسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى) من والدها بتحريض من (صديقها - مقيم دائرة القسم) وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.