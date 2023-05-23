تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 23 مايو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2777 جنيها للبيع و2811 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2430 جنيها للبيع و2460 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2083 جنيها للبيع و2109 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1620 جنيها للبيع و1640 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و19.68 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و87.435 ألف جنيه للشراء.

وأخيرا وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و2.811 مليون جنيه للشراء.