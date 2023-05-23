لإثارتهما الشغب داخل اللجنة.. إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في واقعة قيام طالبين بلجنة مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح بالتعدي على بعضهما بعضًا وإثارة الشغب داخل اللجنة الامتحانية في أثناء أداء امتحان اللغة العربية يوم السبت الماضي الموافق العشرين من مايو ٢٠٢٣.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نتائج التحقيق جاءت على النحو التالي: "إلغاء الامتحان في جميع المواد لطالبين بلجنة رياض الصالحين الإعدادية مع اعتبار العام الحالي عام رسوب وحرمانهما من دخول امتحان الدور الثاني وذلك لقيامهما بالتعدى على بعضهما بعضًا وإثارة الشغب داخل اللجنة الامتحانية في أثناء امتحان اللغة العربية الشهادة الإعدادية، مما أدى إلى الإخلال بأعمال الامتحانات داخل اللجنة الفرعية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ والخاص بأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه".

وأوضح شحاتة: أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق قامت الشئون القانونية بإدارة مطروح التعليمية بإعمال شئونها والتحقيق الفوري مع الطالبين وملاحظي ومراقب اللجنة ورئيس لجنة الامتحانات برياض الصالحين بخصوص واقعة الإخلال بأعمال الامتحانات وجاءت نتيجة التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي، وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بالآثار المترتبة على أعمال الشغب باللجان الامتحانية.