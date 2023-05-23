واشنطن بين الأزمة الأوكرانية و"سقف الدين" الأمريكي| الولايات المتحدة تسمح لحلفائها الغربيين بتزويد ﺃوكرانيا بطائرات مقاتلة.. الفشل في زيادة سقف الدين يتسبب في معاناة شديدة للعائلات الأمريكية

تلقت ﺃوكرانيا منذ بداية حربها مع روسيا العديد من المساعدات من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت لأوكرانيا أضخم مساعدات عسكرية في حربها ضد روسيا، كما سمحت الولايات المتحدة لحلفائها الغربيين بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة، بما في ذلك طائرات ″إف -16″ أمريكية الصنع، في دفعة كبيرة لكييف.

الولايات المتحدة تسمح لحلفائها الغربيين بتزويد ﺃوكرانيا بطائرات مقاتلة

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "أبلغ نظراءه في مجموعة السبع" بالقرار في قمة الكتلة في اليابان يوم الجمعة.

وقال سوليفان إن القوات الأمريكية ستدرب أيضا طياري كييف على استخدام الطائرات، وقالت روسيا إن تلك الدول ستواجه "مخاطر هائلة" إذا زودت أوكرانيا بطائرات ″إف -16″، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وصرح نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو لوكالة الأنباء الحكومية ″تاس″، بأن الدول الغربية "متمسكة بسيناريو التصعيد"، وقال: "هذا سيؤخذ في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا".

-أزمة "سقف الدين" الأمريكي..

عواقب كارثية على الجيش الأمريكي نتيجة التخلف عن سداد الديون

حذر رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي، من أن تخلف واشنطن المحتمل عن سداد الديون الحكومية سيؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش الأمريكي.

وقال غيلداي خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية، يوم الاثنين: "لم نكن في الوضع حيث لا يوجد استقرار وقابلية للتنبؤ بشأن سقف الديون الحكومية. ولذلك من الصعب جدا التنبؤ بأي شيء".

وتابع قائلا إنه "بالطبع سيكون له عواقب جدية بالنسبة للبحارة والعسكريين وعائلاتهم وترسانة الديمقراطية للبلاد".

تقاعس بايدن يؤدي ﺇلى أول تخلف عن سداد الديون في ﺃمريكا

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن تقاعس الرئيس جو بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ البلاد.

وكتب مكارثي على حسابه في "تويتر": " لم يتبق سوى 10 أيام، قبل أن يتخلف بايدن عن سداد الدين العام. لقد تجاهل الأزمة الوشيكة لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

وأضاف أنه دعا إلى إجراء مفاوضات بشأن الدين العام في منتصف يناير، لكن بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو، اعترف بايدن بأن هذا الحوار كان ضروريا.

الفشل في زيادة سقف الدين يتسبب في معاناة شديدة للعائلات الأمريكية

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قادة الكونجرس من أن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي، بحلول 1 يونيو. مضيفة أن "الفشل في زيادة سقف الدين من شأنه أن يتسبب في معاناة شديدة للعائلات الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير أسئلة حول قدرتنا للدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وحثت الوزيرة الكونجرس على "حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة من خلال التصرف في أسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك على خلفية تعثر المشاورات بين فريق الجمهوريين من الكونجرس، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول شروط رفع سقف الدين الأمريكي، المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، والذي قد وصلت إليه الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، واضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية.

-عقوبات ﺃمريكية على الصين وروسيا..

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين وروسيا، حيث أدرجت 37 كيانا في البلدين على قائمتها السوداء للتجارة.

الخارجية الامريكية: لا نفكر في رفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.

وقال ميللر خلال إفادة صحفية: "لا، ليست هناك نوايا من هذا القبيل"، موضحا أن مثل هذا القرار ينطبق على وزير الدفاع الصيني لي شانغفو وعلى الدولة ككل.

أكد أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيا أمرا "شديد الأهمية"، وأشار رئيس البنتاجون، إلى أنه "سيسعى جاهدا للتواصل" في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.

روسيا: عقوبات الغرب ضد موسكو خلقت ﺃزمة غذاء وطاقة عالمية

أكدت الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة في العالم، وأن الدول المحتاجة تعاني من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها.

وقالت الوزارة في بيان عن نتائج القمة: "أصبحت آلية ضغط العقوبات الجماعية التي أنشأتها مجموعة السبع، سببا في أزمة الغذاء والطاقة العالمية.. الدول الأكثر احتياجا تعاني من العوائق التي أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية".