جنات تحتفل  بإطلاق أغنية "وكأنك سكر"

احتفلت الفنانة جنات بإطلاق أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وكأنك سكر"، في أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد.

وحضر الاحتفالية فريق عمل الأغنية الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف.

وحرصت جنات، علي تقديم الشكر لفريق عمل الأغنية وأكدت أنها حاذت إعجابها منذ سماعها لأول مرة لتقف علل تحضيرات تنفيذها فورا.

وفي سياق آخر، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها جنات، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.