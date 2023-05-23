الإمارات وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مع وزير الموارد الطبيعية والطاقة والتغير المناخي الماليزي نق نازمي بن نق أحمد، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة النظيفة منها والعمل المناخي، ودعم العلاقات الثنائية وتطويرها وتبادل الخبرات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع، سبل خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة في مجال الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلدين، وتشجيع الشركات في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في القطاع.

وتناول الجانبان الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتنمية في الطاقة، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تطوير القدرات في البلدين، وتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وآفاق استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28".

وأبدى الوزيران رغبتهما في تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعرفة التقنية، وتنظيم المزيد من اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين المعنيين بقطاع الطاقة والعمل المناخي.