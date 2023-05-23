مباحثات كويتية بريطانية تتناول التعاون والتنسيق بين البلدين

بحث وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح مع مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق أول طيار مارتن سامبسون أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان لها، إن الشيخ الدكتور عبدالله الصباح استقبل المسئول البريطاني والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت، حيث تمت مناقشة الموضوعات ضمن محور الزيارة.

وأوضحت الدفاع الكويتية أن اللقاء شهد تكريم عدد من ضباط الجيش الكويتي والحرس الوطني من خريجي أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية البريطانية نظير تفوقهم وتميزهم أثناء فترة ابتعاثهم ودراستهم.

حضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس ورئيس هيئة التعليم العسكري الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي ومدير التعاون العسكري الكويتي العميد الركن بحري فهد العتيبي.