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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وروسيا تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

السعودية وروسيا
السعودية وروسيا
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بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، مع نظيره وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع حضره من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما حضره من الجانب الروسي، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى السعودية سيرجي كوزولوف، والوفد المرافق لوزير الداخلية الروسي.

 

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