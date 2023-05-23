"مكارثي": تقاعس بايدن سيؤدي إلى تخلف البلاد عن السداد

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن تقاعس الرئيس جو بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وكتب مكارثي على حسابه في "تويتر": " لم يتبق سوى 10 أيام، قبل أن يتخلف بايدن عن سداد الدين العام. لقد تجاهل الأزمة الوشيكة لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".

وأضاف أنه دعا إلى إجراء مفاوضات بشأن الدين العام في منتصف يناير، لكن بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو، اعترف بايدن بأن هذا الحوار كان ضروريا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن فريق رئيس مجلس النواب طرح عدة مقترحات "تبطل" المفاوضات مع الإدارة بشأن قضية الدين العام للبلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مبادرات الجمهوريين كانت "ببساطة غير مقبولة" ورفض إعطاء ضمانات بعدم حدوث تخلف عن السداد.