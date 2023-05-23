جريمة أسرية بشعة بكفر الشيخ.. ربة منزل تقتل ابنتها

جريمة أسرية جديدة تضاف لسجل الجرائم الدموية والبشعة ،حيث أقدمت سيدة ،مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، على قتل ابنتها ذبحًا.

ويكثف رجال المباحث بفرع غرب كفرالشيخ برئاسة العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير الفرع والمقدم أحمد عبد الشافي ، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق التحقيق ، في قضية قيام ربة منزل بقرية كفر الشراعنه بمركز دسوق، بذبح ابنتها وقتلها ،حيث تشير المعلومات الأولية، لمرورها بحالة نفسية حادة عقب وفاة زوجها .

وكان اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ بقيام س.ف.س.٤٧ سنة ،بذبح ابنتها، وأنها توجهت بنفسها ،قادمة من قرية كفرالشراعنة بشباس الشهداء، لمباحث مركز شرطة دسوق، وأبلغتهم بقيامها بذبح ابنتها ن.ح.ا.١٣ سنه طالبه بسكين ، وذلك لمرورها بأزمه نفسية عقب وفاة زوجها( والد المجني عليها) ،وتم التحفظ على المتهمة للتحقيق معها ، وتوجه رجال المباحث لموقع الحادث للمعاينه ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة ، ويكثف رجال المباحث جهودهم للتوصل لغموض الحادث وأسبابه.