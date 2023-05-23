ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جريمة أسرية بشعة بكفر الشيخ.. ربة منزل تقتل ابنتها

المعلومات الأولية تشير لحالة نفسية للأم عقب وفاة زوجها

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جريمة أسرية جديدة تضاف لسجل الجرائم الدموية والبشعة ،حيث أقدمت سيدة ،مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق،  على قتل ابنتها ذبحًا.

ويكثف رجال المباحث بفرع غرب كفرالشيخ برئاسة العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير الفرع والمقدم أحمد عبد الشافي ، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق التحقيق ، في قضية قيام ربة منزل بقرية كفر الشراعنه بمركز دسوق، بذبح ابنتها وقتلها ،حيث تشير المعلومات الأولية،  لمرورها بحالة  نفسية حادة عقب وفاة زوجها  .
وكان اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا  من العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ بقيام س.ف.س.٤٧ سنة ،بذبح ابنتها، وأنها توجهت بنفسها  ،قادمة من قرية كفرالشراعنة بشباس الشهداء، لمباحث مركز شرطة دسوق، وأبلغتهم بقيامها بذبح ابنتها ن.ح.ا.١٣ سنه طالبه بسكين ، وذلك لمرورها بأزمه نفسية عقب وفاة زوجها( والد المجني عليها) ،وتم التحفظ على المتهمة للتحقيق معها ، وتوجه رجال المباحث لموقع الحادث للمعاينه ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة ، ويكثف  رجال المباحث جهودهم للتوصل لغموض الحادث وأسبابه.

ربة منزل بكفرالشيخ تقتل أبنتها أزمة نفسية تتسب في قيام ربة منزل بدسوق بقتل أبنتها جريمة قتل طالبة أعدادي بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ أمن مركز دسوق